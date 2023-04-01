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Про мастерскую
1
Мир, который окружает нас, таит в себе вельми много напастей да бед, нужно быть предельно осторожным.
2
Блюсти законы при создании оберега очень важно. Я создаю по доброй воле, от чистой души, и сконцентрированным, иначе дело не пойдет.
3
Абы наладить контакт и защитить владельца, я переплетаю узоры, выжимаю силу из мощного орудия, очищаю злато и серебро. Получатель этого предмета должен приобресть себе надежного и верного защитника, который отразит невзгоду да горе-злосчастие.
4
Он подарит стойкость при самых неожиданных обстоятельствах и приключениях. Сохранит здоровье и раскроет духовный потенциал.
5
Размышление о хозяине полностью поглощают меня. Я мысленно держу вид человека перед собой, его Тотем и Чертоги мне известны. Я всем сердцем ощущаю удивительную энергетику, яркую как цветок жизни, прочную, как камень и сталь.
6
Твой характер будет написан на обереге, твои потребности учтены. Пускай оберег оживает, переплетаясь с твоей судьбой, да будет так.

Надеюсь, ваша связь будет вечной. Ваш мастер.
7
В каждый заказ мастер вкладывает часть своей души. Ту часть, которая не будет мешать владельцу подарка. Мы не будем раскрывать все таины создания оберега – мы храним это в большом секрете, иначе все пойдет насмарку.
8
Мы в команде с родноверами в мастерской создали не просто бизнес – в первую очередь, создание оберегов – наш стиль жизни. Мы просто предназначены направить свой талант в это русло.
Ваша защита, здоровье, благодать – полностью в наших руках.

И мы отдаем все силы на создание не просто красивой атрибутики – мы отдаем нашу силу и власть вам посредством оберега.
— Обереги рода
Преимущества
Каждое изделие выполнено в ручную, имеет свои неповторимые характер и душу
  • Полностью ручная работа
    Создание каждого оберега — это многочасовой труд нашего мастера. В каждое изделие он вкладывает частичку своей души.
  • Наличие пробы на изделии
    Это подтверждает тот Факт, что изделие изготовлено действительно из благородного металла и сохраняется свои обережные функции.
  • Мастер РОДновер
    А это означает, что оберег будет изготовлен с Русской душой, человеком, который ведает необходимые знания и обладает опытом для создания больше чем просто украшения.
  • Оплата при получении
    Мы не потеряли веру в люд честной и дабы показать свои чистые и добрые намеренья, мы даем возможность тем людям, которые сомневаются, 100% гарантию.
  • Полностью ручная работа
    Создание каждого оберега — это многочасовой труд нашего мастера. В каждое изделие он вкладывает частичку своей души.
  • Наличие пробы на изделии
    Это подтверждает тот Факт, что изделие изготовлено действительно из благородного металла и сохраняется свои обережные функции.
  • Мастер РОДновер
    А это означает, что оберег будет изготовлен с Русской душой, человеком, который ведает необходимые знания и обладает опытом для создания больше чем просто украшения.
  • Оплата при получении
    Мы не потеряли веру в люд честной и дабы показать свои чистые и добрые намеренья, мы даем возможность тем людям, которые сомневаются, 100% гарантию.
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