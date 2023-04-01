Про мастерскую

1. Общие положения Настоящая политика обработки персональных данных составлена в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006. №152-ФЗ «О персональных данных» и определяет порядок обработки персональных данных и меры по обеспечению безопасности персональных данных, предпринимаемые Михайловым Иваном Сергеевичем (далее – Оператор). 1.1. Оператор ставит своей важнейшей целью и условием осуществления своей деятельности соблюдение прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. 1.2. Настоящая политика Оператора в отношении обработки персональных данных (далее – Политика) применяется ко всей информации, которую Оператор может получить о посетителях веб-сайта httpsː//thismywebsite·com.
2. Основные понятия, используемые в Политике 2.1. Автоматизированная обработка персональных данных – обработка персональных данных с помощью средств вычислительной техники; 2.2. Блокирование персональных данных – временное прекращение обработки персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных данных); 2.3. Веб-сайт – совокупность графических и информационных материалов, а также программ для ЭВМ и баз данных, обеспечивающих их доступность в сети интернет по сетевому адресу httpsː//thismywebsite·com; 2.4. Информационная система персональных данных — совокупность содержащихся в базах данных персональных данных, и обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических средств; 2.5. Обезличивание персональных данных — действия, в результате которых невозможно определить без использования дополнительной информации принадлежность персональных данных конкретному Пользователю или иному субъекту персональных данных; 2.6. Обработка персональных данных – любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных; 2.7. Оператор – государственный орган, муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными; 2.8. Персональные данные – любая информация, относящаяся прямо или косвенно к определенному или определяемому Пользователю веб-сайта httpsː//thismywebsite·com; 2.9. Пользователь – любой посетитель веб-сайта httpsː//thismywebsite·com; 2.10. Предоставление персональных данных – действия, направленные на раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц; 2.11. Распространение персональных данных – любые действия, направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц (передача персональных данных) или на ознакомление с персональными данными неограниченного круга лиц, в том числе обнародование персональных данных в средствах массовой информации, размещение в информационно-телекоммуникационных сетях или предоставление доступа к персональным данным каким-либо иным способом; 2.12. Трансграничная передача персональных данных – передача персональных данных на территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, иностранному физическому или иностранному юридическому лицу; 2.13. Уничтожение персональных данных – любые действия, в результате которых персональные данные уничтожаются безвозвратно с невозможностью дальнейшего восстановления содержания персональных данных в информационной системе персональных данных и (или) уничтожаются материальные носители персональных данных.
3. Оператор может обрабатывать следующие персональные данные Пользователя 3.1. Фамилия, имя, отчество; 3.2. Номер телефона; 3.3. Адрес электронной почты; 3.4. Также на сайте происходит сбор и обработка обезличенных данных о посетителях (в т.ч. файлов «cookie») с помощью сервисов интернет-статистики (Яндекс Метрика и Гугл Аналитика и других). 3.5. Вышеперечисленные данные далее по тексту Политики объединены общим понятием Персональные данные.
4. Цели обработки персональных данных 4.1. Цель обработки персональных данных Пользователя — заключение, исполнение и прекращение гражданско-правовых договоров; предоставление доступа Пользователю к сервисам, информации и/или материалам, содержащимся на веб-сайте httpsː//thismywebsite·com; уточнение деталей заказа. 4.2. Также Оператор имеет право направлять Пользователю уведомления о новых продуктах и услугах, специальных предложениях и различных событиях. Пользователь всегда может отказаться от получения информационных сообщений, направив Оператору письмо на адрес электронной почты privacy@thismywebsite·com с пометкой «Отказ от уведомлений о новых продуктах и услугах и специальных предложениях». 4.3. Обезличенные данные Пользователей, собираемые с помощью сервисов интернет-статистики, служат для сбора информации о действиях Пользователей на сайте, улучшения качества сайта и его содержания.
5. Правовые основания обработки персональных данных 5.1. Оператор обрабатывает персональные данные Пользователя только в случае их заполнения и/или отправки Пользователем самостоятельно через специальные формы, расположенные на сайте httpsː//thismywebsite·com. Заполняя соответствующие формы и/или отправляя свои персональные данные Оператору, Пользователь выражает свое согласие с данной Политикой. 5.2. Оператор обрабатывает обезличенные данные о Пользователе в случае, если это разрешено в настройках браузера Пользователя (включено сохранение файлов «cookie» и использование технологии JavaScript).
6. Порядок сбора, хранения, передачи и других видов обработки персональных данных Безопасность персональных данных, которые обрабатываются Оператором, обеспечивается путем реализации правовых, организационных и технических мер, необходимых для выполнения в полном объеме требований действующего законодательства в области защиты персональных данных. 6.1. Оператор обеспечивает сохранность персональных данных и принимает все возможные меры, исключающие доступ к персональным данным неуполномоченных лиц. 6.2. Персональные данные Пользователя никогда, ни при каких условиях не будут переданы третьим лицам, за исключением случаев, связанных с исполнением действующего законодательства. 6.3. В случае выявления неточностей в персональных данных, Пользователь может актуализировать их самостоятельно, путем направления Оператору уведомление на адрес электронной почты Оператора privacy@thismywebsite·com с пометкой «Актуализация персональных данных». 6.4. Срок обработки персональных данных является неограниченным. Пользователь может в любой момент отозвать свое согласие на обработку персональных данных, направив Оператору уведомление посредством электронной почты на электронный адрес Оператора privacy@thismywebsite·com с пометкой «Отзыв согласия на обработку персональных данных».
7. Трансграничная передача персональных данных 7.1. Оператор до начала осуществления трансграничной передачи персональных данных обязан убедиться в том, что иностранным государством, на территорию которого предполагается осуществлять передачу персональных данных, обеспечивается надежная защита прав субъектов персональных данных. 7.2. Трансграничная передача персональных данных на территории иностранных государств, не отвечающих вышеуказанным требованиям, может осуществляться только в случае наличия согласия в письменной форме субъекта персональных данных на трансграничную передачу его персональных данных и/или исполнения договора, стороной которого является субъект персональных данных.
8. Заключительные положения 8.1. Пользователь может получить любые разъяснения по интересующим вопросам, касающимся обработки его персональных данных, обратившись к Оператору с помощью электронной почты privacy@thismywebsite·com. 8.2. В данном документе будут отражены любые изменения политики обработки персональных данных Оператором. Политика действует бессрочно до замены ее новой версией. 8.3. Актуальная версия Политики в свободном доступе расположена в сети Интернет по адресу httpsː//thismywebsite·com/privacy/.
Договор оферты
ПРАВИЛА ЗАКАЗА, ПОКУПКИ И ДОСТАВКИ ИЗДЕЛИЙ (ТОВАРОВ)
Публичная оферта
Город Москва 01 апреля 2023 года
1. Индивидуальный предприниматель Амаров Данил Анатольевич, (именуемый далее – Продавец) предлагает неопределенному кругу лиц, ознакомиться и принять настоящие правила заказа изделий ручной работы в интернет-магазине «Обереги рода», покупки изделия (товара), условий доставки изделий (товаров) после их приобретения, именуемые далее по тексту «Правила» или «Оферта».
Продавец - индивидуальный предприниматель Амаров Данил Анатольевич, ОГРНИП 320265100101149 присвоен 03 ноября 2020 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы No 11 по Ставропольскому краю, ИНН 262311463601.
2. Акцепт оферты.
2.1. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) в случае принятия Правил и оплаты изделия (товара), лицо, производящее акцепт Правил, становится Покупателем. В соответствии с действующим законодательством РФ Акцепт настоящей Оферты равносилен заключению Сторонами договора на условиях, изложенных в Оферте. В связи с вышеизложенным, Продавец предлагает Покупателям внимательно ознакомиться с Правилами, которые являются публичной офертой.
2.2. Полным и безоговорочным Акцептом настоящей Оферты является осуществление Покупателем следующих действий:
2.2.1. выбор Покупателем соответствующего изделия (товара) в интернет-магазине «Обереги рода»;
2.2.2. оформление и заполнение заказа: указание ФИО, контактного телефона, адреса (для доставки), комментариев к заказу, нажатие кнопки «Оформить заказ», сообщение по телефону или в переписке в мессенджере, или социальной сети VKontakte менеджеру Интернет-магазина ФИО, контактного телефона, адреса (для доставки), комментариев к заказу.
ВНИМАНИЕ! Пожалуйста, внимательно проверяйте ваши персональные данные при регистрации и оформлении заказа. Неправильно указанный номер телефона, неточный или неполный адрес могут привести к дополнительной задержке!
2.2.3. подтверждение заказа любым удобным способом: менеджеру по телефону, сообщением по телефону или в переписке в мессенджере, в социальной сети VKontakte;
2.2.4. Оплата Покупателем Заказа (полностью или частично (при согласовании платежа в два этапа).
С момента поступления от Покупателя полной оплаты за изготовление изделия (товара), изделия (товара) и доставку изделий (товаров), настоящие Правила считаются согласием Покупателя с ними и принятыми Покупателем в полном объеме.
2.3. Продавец предлагает не принимать настоящие Правила и не производить оплату если ВЫ:
не достигли возраста 18 лет или по тем или иным причинам ограничены в дееспособности (настоящая Оферта адресована лишь полностью дееспособным физическим лицам);
не ознакомились или не полностью понимаете характеристики изделия (товара), его состав, размер, гарантийные условия, символическое значение и/или не уверены в необходимости его приобретения;
не согласны с любым из пунктов Заказа, направленного Вам менеджером Интернет-магазина по результатам Вашего запроса;
не согласны с условиями настоящей Оферты, а также если Ваше волеизъявление присоединиться к настоящей Оферте не является свободным (если Вы действуете недобровольно: по принуждению, под влиянием насилия или угрозы применения насилия, а также под действием наркотических веществ, алкоголя);
не считаете для себя приемлемым присоединение к настоящей Оферте на условиях, указанных ниже.
3. Порядок заказа, приобретения, цена и оплата изделия (товара).
3.1. Для приобретения изделий (товаров) Покупатель:
знакомится с описанием изделий на сайте Интернет-магазина «Обереги рода», странице (аккаунте) в социальной сети VKontakte, рекламных кампаниях в ЯндексДирект;
сообщает о намерении осуществить заказ его оформлением на сайте Интернет-магазина, сообщением в социальной сети VKontakte, сообщением в мессенджере WhatsApp после переадресации из ЯндексДирект;
оформляет заказ - в телефонном разговоре с менеджером Интернет-магазина, в переписке с менеджерами Интернет-магазина «Обереги рода» любым удобным способом: по телефону, в социальной сети VKontakte, в мессенджерах или в переписке по электронной почте, - формулирует свой заказ, указывает размер, особенности, уточняет все характеристики изделия, срок изготовления, доставки, способы оплаты Заказа, оставляет свои контактные данные: ФИО, телефонный номер, адрес доставки.
после оформления заказа получает от Продавца точную информацию о заказе: модель или эскиз, размер, материал изделия, размер, сроки изготовления, способ доставки, срок доставки, способы оплаты,
подтверждает состав заказа, любым удобным способом: по телефону, в социальной сети VKontakte, в мессенджерах или в переписке по электронной почте
при необходимости уточняет сведения об изделии, доставки, оплате, свои данные, адрес доставки, время и способ
производит оплату изготовления изделия, изделие.
3.2. Цена на изделие, указанная в окончательно оформленном Заказе, направленном Покупателю Интернет-магазином, является окончательной и не требуют доплат при согласованных условиях доставки. Все налоги включены в стоимость товара.
Цены изделий, указанные в его описании в Интернет-магазине, являются приблизительными, требует уточнения.
Исполнитель вправе устанавливать различные скидки от стоимости оказываемых услуг.
3.3. Срок изготовления изделий составляет до 14 до 28 календарных дней.
3.4. Оплата изготовления изделия, изделия и доставки может быть произведена:
единовременно, оплатой в размере 100% стоимости Изделия;
двумя платежами: 50% стоимости изделия вносятся при заказе, 50% стоимости изделия вносятся в течение суток после направления фотоизображения готового изделия.
4. Гарантийные условия.
4.1. Покупатель вправе вернуть или обменять изделие товар исключительно при обнаружении производственного брака. Покупатель обязуется произвести тщательный осмотр изделия (товара) сразу по его получении, сообщить о выявлении дефектов, брака незамедлительно, не позднее чем в трёхдневный срок с даты доставки изделия.
4.2. Гарантийный срок на изделия составляет три месяца. Не распространяется на клыки.
4.3. Гарантийным случаем является повреждение (разрушение, деформация) изделия, выпадение камней, в результате его нормальной эксплуатации. Не является гарантийным случаем повреждение, разрушение, деформация, потемнение металла, царапины, нанесённые физическим воздействием человеком или предметом/инструментом, химических веществ, вызванные нарушением правил эксплуатации изделия (товара).
4.4. В течение гарантийного срока при обнаружении существенных дефектов, вызванных нормальной эксплуатацией изделия, Покупатель вправе обратиться к Продавцу за ремонтом.
5. Доставка изделий (товаров)
5.1. Доставка изделий (товаров) осуществляется посредством «Почты России» или компании «СДЕК».
5.2. Если вы подтвердили выезд курьера в день доставки, но не смогли принять заказ (пропали со связи, отключили телефон или курьер не смог дозвониться по указанному номеру, потому что номер был занят), мы можем предложить вам повторный выезд курьера по двойному тарифу. Приносим извинения за неудобства.
5.3. Стоимость каждого отправления рассчитывается отдельно, зависит от удалённости места Вашего нахождения, указывается Продавцом в окончательном заказе, направляемом Интернет-магазином Покупателю после его согласования.
5.4. Срок доставки зависит исключительно от графика работы и загруженности Почты России и компании СДЕК.
5.5. Мы свяжемся с вами, после того как вы оформите заказ, и сориентируем вас по срокам и стоимости отправления.
5.6. Не забывайте сразу указывать свой полный адрес, включая индекс и номер квартиры/офиса/кабинета. Внимательно проверяйте ваши персональные данные при регистрации и оформлении заказа. Неправильно указанный номер телефона, неточный или неполный адрес помешают нам доставить все в срок.
5.7. Доставка выполняется в соответствии с условиями работы Почты России и компании СДЕК. Вы можете указать удобное время доставки в комментарии к заказу.
5.8. Доставка осуществляется по адресу, указанному при оформлении заказа. Если необходимо доставить товар по другому адресу, просто позвоните нам.
6. Сбор, обработка и хранение персональных данных.
6.1. Акцептуя настоящую Оферту, Покупатель дает согласие на обработку предоставленной им информации и своих персональных данных. Обработка информации и персональных данных совершается Продавцом с использованием средств автоматизации и без использования средств автоматизации, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу, предоставление, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение данных с целью выполнения Продавцом своих обязательств, принятых по условиям настоящих Правил, а также с целью выполнения требований нормативных актов по противодействию легализации денежных средств, полученных преступным путем.
6.2. Срок использования предоставленных Покупателем данных — три года с даты Акцепта Оферты.
6.3. Согласие может быть отозвано Покупателем путем направления Продавцу письменного заявления любым предусмотренным действующим законодательством способом, подтверждающим получение заявления Продавцом.
6.4. Покупатель также дает свое согласие на обработку и использование Продавцом предоставленной им информации и (или) его персональных данных с целью осуществления по указанному Покупателем контактному телефону и (или) контактному электронному адресу информационной рассылки (об изделиях (товарах), акциях Продавца) бессрочно до получения Продавцом письменного уведомления об отказе от получения рассылок. Кроме того, Покупатель дает свое согласие на передачу Продавцом предоставленной им информации и (или) его персональных данных третьим лицам в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
6.5. Покупатель согласен с тем, что Продавец может осуществлять записи телефонных разговоров с Покупателем. При этом Продавец обязуется: предотвращать попытки несанкционированного доступа к информации, полученной в ходе телефонных переговоров, и/или передачу ее третьим лицам, не имеющим непосредственного отношения к исполнению Заказов, в соответствии с п. 4 ст. 16 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
7. Прочие условия.
7.1. Возврату или обмену изделия не подлежат в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 1998 года №55 «Перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар другого размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации» (в редакции Постановлений Правительства РФ от 20 ноября 1998 №1222, от 02 февраля 2002 №81).
Исключение составляют гарантийные случаи.
7.2. Прочие условия. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящей Офертой, Покупатель и Продавец руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
7.3. Все споры и разногласия, возникшие между Покупателем и Продавцом, решаются путем переговоров с соблюдением претензионного порядка в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.4. Неотъемлемой частью настоящей Офертой, является описание изделий (товаров), размещённое на сайте интернет-магазина «Обереги рода» в сети Интернет.
7.5. В случае публикации Продавцом новой редакции Правил они становятся действующими для Покупателей, вне зависимости от даты Акцепта Оферты.
7.6. Покупатель, совершая оплату изделия, подтверждает, что все условия настоящих Правил ему ясны, все разногласия учтены путем проведения равных переговоров до Акцепта, Правилами учтен баланс между свободой договора и интересами добросовестности и справедливости.
7.7. Покупатель, оплачивая Заказ, принимает Правила безусловно и в полном объеме.
Про мастерскую
1
Мир, который окружает нас, таит в себе вельми много напастей да бед, нужно быть предельно осторожным.
2
Блюсти законы при создании оберега очень важно. Я создаю по доброй воле, от чистой души, и сконцентрированным, иначе дело не пойдет.
3
Абы наладить контакт и защитить владельца, я переплетаю узоры, выжимаю силу из мощного орудия, очищаю злато и серебро. Получатель этого предмета должен приобресть себе надежного и верного защитника, который отразит невзгоду да горе-злосчастие.
4
Он подарит стойкость при самых неожиданных обстоятельствах и приключениях. Сохранит здоровье и раскроет духовный потенциал.
5
Размышление о хозяине полностью поглощают меня. Я мысленно держу вид человека перед собой, его Тотем и Чертоги мне известны. Я всем сердцем ощущаю удивительную энергетику, яркую как цветок жизни, прочную, как камень и сталь.
6
Твой характер будет написан на обереге, твои потребности учтены. Пускай оберег оживает, переплетаясь с твоей судьбой, да будет так.
Надеюсь, ваша связь будет вечной. Ваш мастер.
7
В каждый заказ мастер вкладывает часть своей души. Ту часть, которая не будет мешать владельцу подарка. Мы не будем раскрывать все таины создания оберега – мы храним это в большом секрете, иначе все пойдет насмарку.
8
Мы в команде с родноверами в мастерской создали не просто бизнес – в первую очередь, создание оберегов – наш стиль жизни. Мы просто предназначены направить свой талант в это русло.
“
Ваша защита, здоровье, благодать – полностью в наших руках.
И мы отдаем все силы на создание не просто красивой атрибутики – мы отдаем нашу силу и власть вам посредством оберега.
— Обереги рода
Преимущества
Каждое изделие выполнено в ручную, имеет свои неповторимые характер и душу
Полностью ручная работа
Создание каждого оберега — это многочасовой труд нашего мастера. В каждое изделие он вкладывает частичку своей души.
Наличие пробы на изделии
Это подтверждает тот Факт, что изделие изготовлено действительно из благородного металла и сохраняется свои обережные функции.
Мастер РОДновер
А это означает, что оберег будет изготовлен с Русской душой, человеком, который ведает необходимые знания и обладает опытом для создания больше чем просто украшения.
Оплата при получении
Мы не потеряли веру в люд честной и дабы показать свои чистые и добрые намеренья, мы даем возможность тем людям, которые сомневаются, 100% гарантию.
Полностью ручная работа
Создание каждого оберега — это многочасовой труд нашего мастера. В каждое изделие он вкладывает частичку своей души.
Наличие пробы на изделии
Это подтверждает тот Факт, что изделие изготовлено действительно из благородного металла и сохраняется свои обережные функции.
Мастер РОДновер
А это означает, что оберег будет изготовлен с Русской душой, человеком, который ведает необходимые знания и обладает опытом для создания больше чем просто украшения.
Оплата при получении
Мы не потеряли веру в люд честной и дабы показать свои чистые и добрые намеренья, мы даем возможность тем людям, которые сомневаются, 100% гарантию.